На Луганщине россияне используют население в качестве живого щита, — Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.
Россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.
«Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — предупреждают в Генштабе.
«В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население», — заявляют в Генштабе.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса россиян.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.
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