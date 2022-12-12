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На Луганщине россияне используют население в качестве живого щита, — Генштаб

Сегодня 10:00
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За минувшие сутки, 11 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. Россияне же продолжают варить как по линии разграничения, так и по гражданским городам.

Новости Днепра про На Луганщине россияне используют население в качестве живого щита, - Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.

«Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — предупреждают в Генштабе.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
  • На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись населенным пунктам Стрелеча, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площадка в Луганской области и Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.
  • На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.
  • В Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное и Малые Щербаки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.

«В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население», — заявляют в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

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Новости Днепра про На Луганщине россияне используют население в качестве живого щита, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про На Луганщине россияне используют население в качестве живого щита, - ГенштабРусский

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