На левом берегу Днепра из-за сильного ветра на пешеходную аллею упало большое дерево

Об очередном подобном случае рассказали в группе «Наш Левобережный 3».
Нам пишут…Дерево упало на аллее проспекта мира, — говорится в сообщении.
Сегодня в Днепре зафиксировано несколько подобных инцидентов.
Как сообщили в КП «Горзеленстрой», в них уже поступило 110 заявок по поваленным деревьям и веткам.
Чтобы обезопасить себя от травмы, во время сильных порывов ветра следует внимательно проходить мимо проводов, деревьев и ломких конструкций.
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Днепр "засыпает" поваленными деревьями.
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