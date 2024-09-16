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  • На левом берегу Днепра из-за сильного ветра на пешеходную аллею упало большое дерево

На левом берегу Днепра из-за сильного ветра на пешеходную аллею упало большое дерево

Сегодня 18:14
просмотров

В Днепре бурлит сильный ветер, который валит деревья.

Новости Днепра про На левом берегу Днепра из-за сильного ветра на пешеходную аллею упало большое дерево

Об очередном подобном случае рассказали в группе «Наш Левобережный 3».

Нам пишут…Дерево упало на аллее проспекта мира, — говорится в сообщении.

Сегодня в Днепре зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Как сообщили в КП «Горзеленстрой», в них уже поступило 110 заявок по поваленным деревьям и веткам.

Чтобы обезопасить себя от травмы, во время сильных порывов ветра следует внимательно проходить мимо проводов, деревьев и ломких конструкций.

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