На Криворожской трассе на въезде в Днепр произошла авария: собирается пробка

Будьте внимательны!

Сегодня, 14 июля, на въезде в город с Криворожской трассы произошла авария.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Подробностей ДТП, как и информации о пострадавших пока нет.

Но на этом участке дороги собирается пробка.

Учитывайте это во время поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Mazda съехала в кювет и загорелась (ФОТО).

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