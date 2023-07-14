На Криворожской трассе на въезде в Днепр произошла авария: собирается пробка

Сегодня, 14 июля, на въезде в город с Криворожской трассы произошла авария.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Подробностей ДТП, как и информации о пострадавших пока нет.
Но на этом участке дороги собирается пробка.
Учитывайте это во время поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Mazda съехала в кювет и загорелась (ФОТО).
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