На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

Днем, 4 июня, россияне атаковали Криворожье. По словам руководителя ОВА Сергея Лысака, пострадал 69-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Поврежден частный дом. Детали выясняют.
Кроме того, в Криворожском районе сбили вражеский беспилотник.
Напомним, утром Днепр атаковали двумя ракетами. Пострадали 40 жилых домов, больница, поликлиника и школа. Всего в городе выбито более 300 окон.
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