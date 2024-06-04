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На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

Сегодня 15:33
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Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

Новости Днепра про На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

Днем, 4 июня, россияне атаковали Криворожье. По словам руководителя ОВА Сергея Лысака, пострадал 69-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Поврежден частный дом. Детали выясняют.

Кроме того, в Криворожском районе сбили вражеский беспилотник.

Напомним, утром Днепр атаковали двумя ракетами. Пострадали 40 жилых домов, больница, поликлиника и школа. Всего в городе выбито более 300 окон.

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