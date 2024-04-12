На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

Днем 12 апреля в Криворожье слышали взрывы.
В результате падения обломков ракеты произошел пожар. Ранение получила 28-летняя женщина. У нее рана кисти. Она будет лечиться дома.
По уточненной информации, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены 15 частных домов, авто, электросеть. Пожар спасатели потушили, сообщил глава ОВА Лисак.
Днем 12 апреля войска РФ ударили по Никополю. По городу попали ударными дронами разных модификаций и тяжелой артиллерии.
Читайте также:
Автор:
Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.
В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что…
Мужчина ушел из больницы и пропал.
В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории…
Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.
В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.
Мужчина ушел из больницы и пропал.
В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории Украины.
На дороги Днепра выехало ретро-такси.
Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.
В Днепропетровской области разоблачили чиновника, присвоившего 1 млн гривен бюджетных средств.
Получилась "зажигательная" свадьба.
Неприятный "сюрприз" ожидал женщину, которая пришла в Сервисный центр МВД, чтобы перерегистрировать авто
В Подгородном продолжаются поиски пропавшей 13-летней девушки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!