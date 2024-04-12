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На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

Сегодня 18:43
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Криворожский район атаковали ракетой.

Новости Днепра про На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

Днем 12 апреля в Криворожье слышали взрывы.

В результате падения обломков ракеты произошел пожар. Ранение получила 28-летняя женщина. У нее рана кисти. Она будет лечиться дома.

По уточненной информации, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены 15 частных домов, авто, электросеть. Пожар спасатели потушили, сообщил глава ОВА Лисак.

Днем 12 апреля войска РФ ударили по Никополю. По городу попали ударными дронами разных модификаций и тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

Новости Днепра про На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

Новости Днепра про На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

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