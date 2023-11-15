На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Известный криворожский фотограф Анатолий Новак в своем Facebook показал удивительный лес вблизи Кривого Рога.
Широковский лес удивил фотографа необычными деревьями, чьи корни выбрались наружу. Объясняется такая аномалия тем, что песчаная почва вокруг них обрушилась.
Где-то в Кривом Роге, – написал фотограф под фото.
Деревья выглядят так, словно вышли из сказки. К сожалению, из-за недостатка влаги и обнаженные корни вместе с соснами понемногу сохнут.
Читайте также:
Автор:
Задержали подозреваемого в покушении на жизнь бизнесвумен в Кривом Роге.
В Синельниковском районе травмировался подросток.
И это только в этом году!
Нужна ваша помощь!
Сначала против экснардепки Ирины Фарион возбудили уголовное дело, а теперь уволили из университета.
Задержали подозреваемого в покушении на жизнь бизнесвумен в Кривом Роге.
Адвокат патрульных рассказал, как развивается расследование по делу о резонансной стрельбе в Днепре.
В Синельниковском районе травмировался подросток.
Языковой омбудсман прокомментировал ситуацию в медицинском университете Днепра.
И это только в этом году!
В Никополе на Днепропетровщине занимаются ремонтом мемориала "Вечная слава".
Военнослужащие из Днепра, как и любого другого региона Украины имеют право на оздоровительные выплаты. Получить их можно раз в год. Слово «оздоровительные» не значит, что выплачиваются средства только тем, кто получил ранение на фронте. Их может получить любой военный.
Нужна ваша помощь!
Женские купе появились еще в восьми поездах УЗ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!