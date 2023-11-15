На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Деревья выглядят так, словно вышли из сказки. К сожалению, из-за недостатка влаги и обнаженные корни вместе с соснами понемногу сохнут.

Широковский лес удивил фотографа необычными деревьями, чьи корни выбрались наружу. Объясняется такая аномалия тем, что песчаная почва вокруг них обрушилась.

И это только в этом году!

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