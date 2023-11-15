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На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Сегодня 21:57
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Вблизи Кривого Рога в лесу растут деревья, чьи корни растут наружу.

Новости Днепра про На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Известный криворожский фотограф Анатолий Новак в своем Facebook показал удивительный лес вблизи Кривого Рога.

Широковский лес удивил фотографа необычными деревьями, чьи корни выбрались наружу. Объясняется такая аномалия тем, что песчаная почва вокруг них обрушилась.

Где-то в Кривом Роге, – написал фотограф под фото.

Деревья выглядят так, словно вышли из сказки. К сожалению, из-за недостатка влаги и обнаженные корни вместе с соснами понемногу сохнут.

Новости Днепра про На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Новости Днепра про На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

Новости Днепра про На Криворожье деревья растут корнями наружу (ФОТО)

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