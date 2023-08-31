На клумбах в центре Днепра созревает урожай тыкв и томатов

Клумбы с овощами в парке Днепра уже дают урожай.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Локацию пока не сообщают, чтобы никто не сорвал урожай.

Найди 2 разных овоща на нашей клумбе! Все заметили? Локацию не указываем, потому что все сорвут, — говорится в сообщении.

Судя по фото, созрели тыквы и томаты.

Напомним, ранее в парке Глобы заметили клумбы с тыквами. Маленький огородик понравился горожанам, поэтому смотрители зеленой зоны решили оставить растения, чтобы осенью собрать урожай. Сначала горожане предполагали, что овощи здесь высадили специально, но оказалось, что овощные клумбы выросли случайно.

Сотрудники парка предполагают, что семена сюда занесли птички, поэтому со временем здесь выросли саженцы кабачков и тыквы.

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