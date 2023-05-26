На Харковщине погиб криворожец Олександр Шабрат

Криворіжець навчався на будівельному факультеті, здобуваючи ступінь магістра.
Під час повномасштабного вторгнення рф на територію України наш земляк став на захист Батьківщини. Олександр був бійцем Сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на північному сході України.
22 травня 2023 року у бою під Масютівкою на Харківщині Олександр Шабрат загинув.
Останній спочинок криворіжець знайшов на місцевому Центральному цвинтарі. Захисника поховали 25 травня у секторі почесних поховань.
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