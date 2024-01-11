На границе задержан житель Днепра, который сам себе «выписал» вид на жизнь в Литве

Во Львовской области за сутки пограничники задержали десять ухилянтов - среди них житель Днепра.

Изобретательного жителя Днепра вместе с десятью другими мужчинами, которые хотели незаконно пересечь границу Украины, задержали правоохранители.

Как сообщили в ГПСУ, семь мужчин из Одессы, Харькова, Хмельнитчины и Тернопольщины предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии.

Однако при проверке пограничники поняли, что документы поддельные. Еще один житель города Каменец-Подольский предъявил сомнительную медицинскую справку.

В ходе пограничного контроля у жителя Днепра инспектор обнаружил липовые отметки на постоянное проживание и взятие на постоянный консульский учет в Литовской Республике. По всем фактам пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции.

За использование фальшивок мужчинам грозит ответственность по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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