На границе задержан житель Днепра, который сам себе «выписал» вид на жизнь в Литве

Изобретательного жителя Днепра вместе с десятью другими мужчинами, которые хотели незаконно пересечь границу Украины, задержали правоохранители.
Как сообщили в ГПСУ, семь мужчин из Одессы, Харькова, Хмельнитчины и Тернопольщины предоставили на проверку временные удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии.
Однако при проверке пограничники поняли, что документы поддельные. Еще один житель города Каменец-Подольский предъявил сомнительную медицинскую справку.
В ходе пограничного контроля у жителя Днепра инспектор обнаружил липовые отметки на постоянное проживание и взятие на постоянный консульский учет в Литовской Республике. По всем фактам пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции.
За использование фальшивок мужчинам грозит ответственность по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
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