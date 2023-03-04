На границе задержали жителя Днепропетровщины, который пытался незаконно сбежать из Украины

2 марта украинские пограничники на Закарпатье задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией. Среди уклонистов, которые хотели сбежать из Украины, был и житель Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Житель Днепропетровщины планировал незаконно пересечь границу вместе с тремя сообщниками из города Хуст, что в Закарпатской области. Всех их задержали недалеко от поселка Солотвино.

Пограничники составили протоколы о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения госграницы задержанными. Подобное правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан или административный арест на срок до 15 суток. Дела уже передали в суд.

Сейчас также устанавливают персон, которые могли способствовать «бегству» мужчин из Украины.

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