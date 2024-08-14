На границе задержали молодого человека из Днепропетровщины, который лесами пробирался в Польшу

Потенциального беглеца поймали на границе.

Волынские пограничники задержали 27-летнего жителя Днепропетровской области, который планировал через реку Западный Буг попасть в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского пограничного отряда.

Мужчину, который двигался с рюкзаком в сторону границы, заметила камера, после чего на встречу «путешественнику» отправились пограничники. Заметив правоохранителей, неизвестный прибег к бегству, но его догнали и задержали.

Админпротокол и фото «на память» получил от пограничников житель Днепропетровщины, лесами пробирался в Польшу. Мужчину за попытку незаконного пересечения украинско-польской границы вчера вечером задержали пограничники Волынского отряда, – говорится в сообщении.

Путешественником-беглецом был 27-летний житель Днепропетровской области. Он планировал перебраться в Польшу через реку. Для этого мужчина тщательно подготовился: прихватил с собой надувной матрас, средства для преодоления инженерных ограждений и другие необходимые вещи.

Задержанный доставлен в пограничное подразделение для составления административных документов по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Решение по делу будет принимать суд.

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