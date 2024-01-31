На границе с Молдовой задержали ночных «туристов» из Днепра (ВИДЕО)

"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.

Фотоловушки и беспилотные авиационные комплексы помогают пограничникам Черновицкого отряда эффективно и надежно охранять государственную границу, отмечают в Госпогранслужбе Украины.

На днях, на участке ответственности отдела «Кельменцы» с помощью фотоловушки было обнаружено движение двух неизвестных в направлении украинско-молдавской границы. В ходе поисковых действий оператор БПЛА обнаружил «ночных туристов» среди лесного массива и скоординировал действия поисковой группы. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования, задержавшая вблизи госграницы двух мужчин, жителей Киевской и Днепропетровской областей.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение, в отношении их составили протоколы и ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: