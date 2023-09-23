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  • На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

Сегодня 22:13
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Защищая Украину погибли спортсмен из города Павлоград Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков.

Новости Днепра про На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

Об этом сообщил тренер ФСК им. В. М. Шкуренко Команда «Посейдон» Андрей Суворкин.

Вечная, светлая память нашим Защитникам! Каждый жил своей жизнью, дарили добро, строили планы, воспитывали детей, но захватчики прервали их жизнь. Наши Герои всегда будут в наших сердцах, – написал он.

Станислав Половой был известным воспитанником секции спортивного туризма, гребного слалома, скалолазания, пешеходного и водного туризма ФСК им. В. М. Шкуренко.

Александр Синяков работал тренером по скалолазанию в Желтых Водах.

Редакция выражает глубокие соболезнования близким и родным наших Героев.

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