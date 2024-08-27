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На фронте погиб известный артист Днепровского национального театра имени Т.Г. Шевченко

Сегодня 07:38
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На войне за Украину погиб Андрей Касьянов.

Новости Днепра про На фронте погиб известный артист Днепровского национального театра имени Т.Г. Шевченко

В бою за Украину потерял жизнь артист драмы Днепровского национального театра имени Тараса Григорьевича Шевченко Андрей Касьянов.

Трагическую новость известили на странице Instagram музыкально-драматического театра.

Сегодня коллектив Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко находится в глубокой скорби. Большое горе объединило всех нас – погиб в бою с врагом артист драмы нашего театра Андрей КАСЬЯНОВ…Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью. Мы помним и запомним его, как самого достойного человека… Искреннее благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине!, — говорится в сообщении.

Талантливому актеру было 27 лет.

Близкие погибшего вспоминают его как мастера перевоплощений, положительную личность, а также верного товарища, который всегда придет на помощь.

Редакция dnepr.info передает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Андрея.

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