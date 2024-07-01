На этой неделе Украина будет одной из самых жарких стран в Европе: как сильно «вжарит» в Днепре

Июль начнется аномальной жарой.

Теперь температуры в Украине можно будет сравнить со Средиземноморскими.

Так украинская жара будет достигать тех же значений, что в Италии и Греции, то есть 30-34 градуса, а в южной части, центральных и восточных областях будет отмечаться сильная жара вплоть до 37 градусов! Тем не менее Украина в данный период не самая жаркая — в Испании ожидается +40°! Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Однако жара в Испанию пришла из Сахары, а вот в Украину раскаленный воздух поступает из другого сухого горячего региона – из Аравии. Именно аравийский воздух всегда приносит самую жаркую погоду в наш регион. Распространяясь с юго-востока, оно накрывает почти всю страну, чуть-чуть не дотягиваясь до наших западных границ, и не распространяясь дальше — в западную и северную Европу. Поэтому у западного региона Украины несколько ниже температуры — до 30°.

Именно таким процессом обусловлена ​​затяжная волна жары в Украине, которая продлится еще и на этой неделе, ежедневно фиксируются температуры выше нормы. Так, 30 июня 2024 года дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня. По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-2°.

Чем дольше удерживается волна жары — тем меньше охлаждаются поверхности застроек, бетон и асфальт в течение ночи, поэтому с каждым днем ​​комфортность восприятия не изменяющихся температур ухудшается, особенно в условиях города. А в регионах, где будут прогнозироваться кратковременные дожди, жара будет сочетаться с влагой, создавая эффект парника и удушья.

Какой будет погода в Днепре?

В Днепре в ближайшие дни будет настоящая жара. Ужарить до +37 днем, а ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +20 градусов.

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