На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

Об этом говорится в таблице плановых и аварийных отключений на официальном портале ЦЭК.
Сегодня без света останутся две улицы в связи с проведением плановых работ.
С 08:00 до 18:00 без электроснабжения останутся дома по адресам:
Напомним, в среду 10 июля графики отключений будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.
По состоянию на 07:00 применяется отключение 3 очереди абонентов ЦЭК, которое будет действовать до 10:00.
После этого ожидается отключение абонентов по графику:
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, следить за возможными изменениями в графиках можно в Telegram-канале компании.
Порядок групп отключений абонентов ДТЭК остается неизменным, отключения будут действовать согласно нижеследующему расписанию.
Белая зона – отключений не будет (если они есть, возможно, произошла авария).
Светло-серая зона – возможны отключения. В ДТЭК сообщают, что сегодня возможна большая вероятность отключений в этой зоне.
Серая зона – отключения будут.
Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.
Напомним, вчера мы писали, что стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.
В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских…
В Днепре посреди дороги загорелся автомобиль.
Шотландский город стал побратимом Никополя.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на одном из водоемов сфотографировали интересную птицу.
В Днепре лечится военный, уже десятилетие защищающий Украину от российских захватчиков.
В Днепре посреди дороги загорелся автомобиль.
Шотландский город стал побратимом Никополя.
В Днепре и области будут выключать свет весь день.
В Днепре в магазине произошла резня.
Ж/м Западный скоро вернут нормальное водоснабжение.
Рядом с одним из входов в парк Глобы в Днепре в начале 1970-х годов открылось небольшое кафе под названием «Ветерок». Оно было популярно среди посетителей парка и знаменито своим мороженым.
Движение затруднено.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!