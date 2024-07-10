На двух улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

10 июля на некоторых улицах Днепра свет не будет c утра до вечера.

Об этом говорится в таблице плановых и аварийных отключений на официальном портале ЦЭК.

Сегодня без света останутся две улицы в связи с проведением плановых работ.

С 08:00 до 18:00 без электроснабжения останутся дома по адресам:

ул. Новокрымская: 1, 3-А, 5, 7;

ул. Фабрично-заводская: 20.

Напомним, в среду 10 июля графики отключений будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.

По состоянию на 07:00 применяется отключение 3 очереди абонентов ЦЭК, которое будет действовать до 10:00.

После этого ожидается отключение абонентов по графику:

с 10:00 до 15:00 – 1 и 2 очереди;

с 13:00 до 15:00 – 5 очередь;

с 15:00 до 20:00 – 3, 4 и 6 очереди;

с 20:00 до 24:00 – 1, 2 и 5 очереди.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, следить за возможными изменениями в графиках можно в Telegram-канале компании.

Порядок групп отключений абонентов ДТЭК остается неизменным, отключения будут действовать согласно нижеследующему расписанию.

Белая зона – отключений не будет (если они есть, возможно, произошла авария).

Светло-серая зона – возможны отключения. В ДТЭК сообщают, что сегодня возможна большая вероятность отключений в этой зоне.

Серая зона – отключения будут.

Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, вчера мы писали, что стало известно, как применяют графики отключений в Днепре и области.

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