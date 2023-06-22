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  • На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

Сегодня 13:05
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Берегите себя!

Новости Днепра про На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

22 и 23 июня на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 22 июня: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью 13-18°C, днем ​​26-31°C; по городу ночью 15-17°C, днем ​​27-29°C.
  • 23 июня: Облачно. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°C, днем ​​27-32°C.
  • 24 июня: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°C, днем ​​27-32°C.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

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