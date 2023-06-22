На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

22 и 23 июня на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

Сегодня, 21 июня, в 10:13 в Службу спасения позвонил житель…

Сегодня ночью российские вооруженные силы выпустили ракеты по Лозоватской громаде…

Россия планирует террористический акт на Запорожской АЭС с выбросом радиации, – Зеленский Украинская разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. 0 просмотров

Бабушка из Днепра полтора суток провела посреди трассы в области Криворожские патрульные помогли бабушке, которая полтора суток провела посреди трассы со своим скутером. 0 просмотров

Вертолет и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россии Потери России в войне против Украины уже превысили 222 тысячи солдат. За последние сутки наши защитники уничтожили еще 650 оккупантов. просмотров

Искал клиентов на психотропы в онлайне: оперативники Днепропетровщины разоблачили наркоторговца Житель соседней области нашел для себя удобный метод распространения наркотиков. Он искал клиентов через интернет-чат, брал подписку на карту, а когда получал средства – оставлял закладки с психотропным веществом «PVP». просмотров

Чрезвычайники ликвидировали возгорание внутри дома в Новомосковске 21 июня в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Барачная города Новомосковск. 0 просмотров