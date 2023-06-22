На два дня: в Днепре и области объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.
22 и 23 июня на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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