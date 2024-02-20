На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: детали

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Сегодня, 20 февраля, на дороге из Днепра в Новомосковск (в районе Подгородного) образовалась огромная пробка.

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