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На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: детали

Сегодня 11:24
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Водители, будьте внимательны!

Новости Днепра про На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: детали

Сегодня, 20 февраля, на дороге из Днепра в Новомосковск (в районе Подгородного) образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».

Отмечается, что причина пробки — проведение дорожных работ.

Учитывайте эту информацию во время поездок и лучше выбирайте альтернативный маршрут!

Новости Днепра про На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: детали

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело.

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Новости Днепра про На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: деталиУкраїнська Новости Днепра про На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: деталиРусский

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