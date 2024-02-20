На дороге из Днепра в Новомосковск образовалась огромная пробка: детали

Сегодня, 20 февраля, на дороге из Днепра в Новомосковск (в районе Подгородного) образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что причина пробки — проведение дорожных работ.
Учитывайте эту информацию во время поездок и лучше выбирайте альтернативный маршрут!
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра столкнулись с неожиданными проблемами после того, как им отремонтировали дорогу: в чем дело.
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