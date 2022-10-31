На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они пока не сообщают подробности.

На бетонной дороге лежала нижняя концовка. Части тела находились в 5 полиэтиленовых пакетах.

Об этом сообщает «Информатор».

В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.

Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.

В Кривом Роге есть попадание во время массовой утренней атаки.

Сегодня утром россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

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