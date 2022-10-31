На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп

Об этом сообщает «Информатор».
На бетонной дороге лежала нижняя концовка. Части тела находились в 5 полиэтиленовых пакетах.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они пока не сообщают подробности.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина вылез на пятиэтажку, чтобы снять на видео момент прилета.
Читайте також:
Автор:
Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Сегодня утром россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар.
В Кривом Роге есть попадание во время массовой утренней атаки.
Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.
Премьер-министр Украины заявил, что Украина выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС.
У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре
В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты и личную информацию украинцев.
В Днепре двое 14-летних парней спасли жизнь мужчине, которому стало плохо.
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в соцсети призывал ВСУ сложить оружие.
Одна из улиц Днепра почти полностью «состоит» из старинных доходных домов. Небольшие двух-трехэтажные здания напоминают о возрасте города и рассказывают его историю.
В Днепре возле остановок начали устанавливать огромные бетонные сооружения.
В Днепре задержан мужчина, который снял на видео сегодняшний прилет по городу.
Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с ракетных обстрелов и объявления о энергетической тревоги для региона. Враг бьет по критической инфраструктуре, поэтому в городе возможны отключения света. В магазинах же найти свечку стало настоящим квестом –в продаже…
Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!