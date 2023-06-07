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  • На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

Сегодня 15:38
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Вероятно, уже послезавтра подача воды полностью прекратится.
Новости Днепра про На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

Такова ситуация в одном из сел Никопольщины. Фото: Суспильне

На днях общины Никопольского района могут остаться без воды, ведь Каховское водохранилище стремительно мелеет. Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов в эфире телемарафона.

По его словам, завтра или послезавтра уровень воды будет настолько критическим, что водоснабжение совсем исчезнет.

Она действительно стремительно падает в самом водохранилище, и поэтому мы уже отрабатываем некоторые механизмы для того, чтобы люди были с водой, – заметил Орлов.

Он отметил, что жителям будут доставлять техническую и питьевую воду. Уже разрабатываются соответствующие решения. В частности, «Укрзалізниця» подготовит 15 вагонов, которые смогут перевозить воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никопольщине приступили к жесткой экономии воды. Кроме этого, в водоемах на Днепропетровщине массово мрет рыба. В профильном министерстве рассказали, каким будет ущерб.

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