На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

Вероятно, уже послезавтра подача воды полностью прекратится.

На днях общины Никопольского района могут остаться без воды, ведь Каховское водохранилище стремительно мелеет. Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов в эфире телемарафона.

По его словам, завтра или послезавтра уровень воды будет настолько критическим, что водоснабжение совсем исчезнет.

Она действительно стремительно падает в самом водохранилище, и поэтому мы уже отрабатываем некоторые механизмы для того, чтобы люди были с водой, – заметил Орлов.

Он отметил, что жителям будут доставлять техническую и питьевую воду. Уже разрабатываются соответствующие решения. В частности, «Укрзалізниця» подготовит 15 вагонов, которые смогут перевозить воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никопольщине приступили к жесткой экономии воды. Кроме этого, в водоемах на Днепропетровщине массово мрет рыба. В профильном министерстве рассказали, каким будет ущерб.

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