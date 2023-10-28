На Днепропетровщине злоумышленник ранил полицейского ножом в лицо

В городе Павлоград Днепропетровской области мужчина бросился с ножом на полицейского и ранил себя в шею.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

В полицию поступил вызов о хулиганстве 27 октября. На месте правоохранители увидели полураздетого мужчину, который хотел причинить себе вред.

Злоумышленник вел себя неадекватно и агрессивно, а когда правоохранители пытались забрать нож, нанес одному из полицейских ранений.

Напарник был вынужден применить табельное оружие и ранил нападающего в ногу. При падении подозреваемый ранил себя в шею.

Местному жителю 32 года, его уже задержали и доставили в больницу.

За посягательство на жизнь правоохранителя мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: