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На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Сегодня 09:55
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Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.

Новости Днепра про На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под ударом оказалась Никопольщина.

Агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет, – заявил глава ОВА.

В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Вчера мы писали о том, что в Кривом Роге прошла панихида по всем, чьи жизни унесли россияне.

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