На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под ударом оказалась Никопольщина.
Агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет, – заявил глава ОВА.
В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Вчера мы писали о том, что в Кривом Роге прошла панихида по всем, чьи жизни унесли россияне.
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