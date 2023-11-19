Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на «лечение»

На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на «лечение»

Сегодня 08:38
просмотров

В Днепропетровской области сотрудники полиции разоблачили очередную мошенническую схему.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на

Полиция разоблачила мужчину, который через фейковую страницу в соцсети размещал объявления о срочном сборе средств «на лечение».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Аферист просто находил фотографии больных людей и выдавал их за свои.

К фото мужчина добавлял реквизиты своей карты, а после получения денег использовал их на собственные нужды.

Задержанным оказался 29-летний житель Томаковской поселковой общины.

Во время войны в сети серьезно активизировались мошенники и аферисты, пытающиеся воспользоваться доброжелательностью граждан.

Не дайте себя обмануть, всегда проверяйте достоверность получателя или помогайте людям, которых вы лично знаете.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды
Новости Днепра
Вчера 20:32
На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды

Инцидент произошел в Новомосковском районе (с. Знаменовка).

Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета
Новости Днепра
Вчера 20:00
Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

В Днепре сейчас ведутся ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и…

Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак
Новости Днепра
Вчера 19:36
Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак

Сегодня утром враг трижды обстреливал Никополь дронами-камикадзе.

На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире
Новости Днепра
Вчера 18:06
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире

Сегодня, около 15 часов, на улице 9 мая Заводского района…

Последние новости

Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождем
Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождем

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
3
просмотров
На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды
На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды

Инцидент произошел в Новомосковском районе (с. Знаменовка).

Вчера 20:32
5
просмотров
Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета
Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

В Днепре сейчас ведутся ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского.

Вчера 20:00
7
просмотров
Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак
Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак

Сегодня утром враг трижды обстреливал Никополь дронами-камикадзе.

Вчера 19:36
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире

Сегодня, около 15 часов, на улице 9 мая Заводского района города Каменское произошел пожар.

Вчера 18:06
4
просмотров
Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого
Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого

Важная информация!

Вчера 17:58
9
просмотров
В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину
В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину

Полиция ищет 17-летнюю Кристину Бардину. Правоохранители опросили мать пропавшей несовершеннолетней, ее родственников, близких и друзей, проверили соцсети девушки.

Вчера 17:09
4
просмотров
Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта трамвайной колеи
Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта трамвайной колеи

Центр Днепра застыл в пробках на многих улицах.

Вчера 16:53
7
просмотров
Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу
Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Президент Владимир Зеленский рассказал, смогут ли студенты выезжать на обучение за границу.

Вчера 15:41
5
просмотров
Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте
Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте

В Днепре задержали 20-летнего парня, подозреваемого в наркосбыте.

Вчера 14:57
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх