На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на «лечение»

Полиция разоблачила мужчину, который через фейковую страницу в соцсети размещал объявления о срочном сборе средств «на лечение».
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Аферист просто находил фотографии больных людей и выдавал их за свои.
К фото мужчина добавлял реквизиты своей карты, а после получения денег использовал их на собственные нужды.
Задержанным оказался 29-летний житель Томаковской поселковой общины.
Во время войны в сети серьезно активизировались мошенники и аферисты, пытающиеся воспользоваться доброжелательностью граждан.
Не дайте себя обмануть, всегда проверяйте достоверность получателя или помогайте людям, которых вы лично знаете.
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