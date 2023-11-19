На Днепропетровщине мошенник притворялся больным и собирал средства в соцсетях на «лечение»

В Днепропетровской области сотрудники полиции разоблачили очередную мошенническую схему.

Полиция разоблачила мужчину, который через фейковую страницу в соцсети размещал объявления о срочном сборе средств «на лечение».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Аферист просто находил фотографии больных людей и выдавал их за свои.

К фото мужчина добавлял реквизиты своей карты, а после получения денег использовал их на собственные нужды.

Задержанным оказался 29-летний житель Томаковской поселковой общины.

Во время войны в сети серьезно активизировались мошенники и аферисты, пытающиеся воспользоваться доброжелательностью граждан.

Не дайте себя обмануть, всегда проверяйте достоверность получателя или помогайте людям, которых вы лично знаете.

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