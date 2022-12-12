На Днепропетровщине пустили бесплатный автобус: схема движения

З 12 грудня між Кривим Рогом Дніпропетровської області та Новомосковським починає курсувати безкоштовний автобус до Херсонщини.

Автобус будет курсировать дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Воспользоваться этим транспортом можно бесплатно, для этого нужно иметь при себе паспорт.

Автобус будет ехать по следующему маршруту: Кривой Рог — Нововоронцовка — Осокоровка — Шевченковка — Крещеновка — Любимовка — Миролюбовка — Нововоскресенское и в обратном направлении.

Источник: Днепровская панорама

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