На Днепропетровщине во время тревоги раздались взрывы

Вечером 20 октября жители Кривого Рога слышали звуки взрывов.
Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности.
Позже глава Зеленодольской ОТГ Дмитрий Невеселый намекнул, что в Криворожском районе работает ПВО.
Ждем подробностей от ОВА.
upd: Александр Вилкул отметил, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было. А насчет взрывов, которые были слышны около 18 часов в некоторых районах города Кривого Рога, все нормально. Это эффективная работа ПВО по периметру.
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