На Днепропетровщине во время тревоги раздались взрывы

upd: Александр Вилкул отметил, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было. А насчет взрывов, которые были слышны около 18 часов в некоторых районах города Кривого Рога, все нормально. Это эффективная работа ПВО по периметру.

Позже глава Зеленодольской ОТГ Дмитрий Невеселый намекнул, что в Криворожском районе работает ПВО.

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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