В Днепропетровской области во время строительства укрытия на подростка упал бетонный блок

В поселке Быково произошла чрезвычайная ситуация. Школьника придавил бетонный блок. К сожалению, 15-летний мальчик от полученных травм скончался. Об этом сообщает издание «Днепр Оперативный».
Трагедия произошла 12 октября. Известно, что подросток помогал отцу строить подземное укрытие возле местной гимназии. В ходе работ рухнули бетонные фундаментные блоки, которыми привалило мальчика и 44-летнего рабочего.
Мужчину забрали в больницу, а вот мальчика реанимировать не удалось.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе. Муж травмировался, когда упал с высоты. А в Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели, приехавшие тушить пожар.
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