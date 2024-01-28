На Днепропетровщине легковушка столкнулась с грузовиком: пострадали 4 человека, из них 2 ребенка

Вчера на автодороге Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, вблизи села Новоюловка Криворожского района, произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что между собой столкнулись легковой автомобиль Geely CK и грузовик MAN.

Водитель легковушки оказался в ловушке, в результате удара его зажало металлическими конструкциями. Сотрудники ГСЧС деблокировали 35-летнего мужчину из машины с помощью гидравлического инструмента.

Также получили травмы женщина, 1996 года рождения, и двое детей (мальчик и девочка, 2017 и 2022 года рождения), которые на момент ДТП находились в легковушке. Они доставлены экстренной медицинской помощью в больницу, — говорится в сообщении ГСЧС.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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