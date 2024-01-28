Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что между собой столкнулись легковой автомобиль Geely CK и грузовик MAN.
Водитель легковушки оказался в ловушке, в результате удара его зажало металлическими конструкциями. Сотрудники ГСЧС деблокировали 35-летнего мужчину из машины с помощью гидравлического инструмента.
Также получили травмы женщина, 1996 года рождения, и двое детей (мальчик и девочка, 2017 и 2022 года рождения), которые на момент ДТП находились в легковушке. Они доставлены экстренной медицинской помощью в больницу, — говорится в сообщении ГСЧС.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Читайте также:
Известная днепровская теннисистка Людмила Киченок проиграла в финале парного турнира…
Вчера вечером защитники неба сбили над Новомосковским районом вражеский "шахед".
В городе Каменское разыскивают 19-летнюю Юлию Пидкову с ее несовершеннолетними…
Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к…