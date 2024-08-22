На Днепропетровщине женщины могут бесплатно овладеть «мужские» профессии: что предлагают

Женщины Днепропетровской области могут стать трактористками или асфальтоукладчицами.

В Днепропетровской области организуют бесплатную краткосрочную учебу на «мужские» профессии. Женщины могут стать асфальтоукладчиками, трактористками, сварщицами и охранницами.

Об этом сообщили в ДнепрОВА.

«Наибольший спрос пользуется обучением на «маскулинные» профессии. Женщины стали занимать сферы, которые раньше считались мужскими. Уже овладевает теорией группа будущих асфальтоукладчиц. Со временем еще будут стартовать курсы на трактористок. Будет набор на сварщиц и охранниц», – отметила региональная координатор проекта «WE ACT II: Действуем ради женщин и их возможностей» Наталья Витка.

Освоить новую профессию могут переселенки, многодетные мамы, женщины с инвалидностью, жены погибших военных и те, кто сейчас не имеет работы. Чтобы определиться с новой профессией и попасть на обучение, нужно заполнить гугл-форму по ссылке. После этого с желающими свяжется карьерная советница.

Кроме «маскулинных» профессий можно также пройти обучение на мастериц по наращиванию волос и ресниц, маникюру, парикмахеру, пекарку, сушистку и баристу. Каждая из участниц после окончания курсов получит сертификат и стартовый пакет инструментов для работы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: