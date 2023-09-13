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На Днепропетровщине женщина в четвертый раз родила в «полевых» условиях

Сегодня 13:56
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В Криворожском районе женщина родила четвертого ребенка.

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Об этом сообщила медыка Криворожского центра экстренной медицины Мария.

8 сентября к станции ЭМД поступил вызов о женщине, у которой начались схватки. По указанному адресу срочно направили бригаду скорой помощи.

Как выяснилось, у 30-летней женщины это 7 беременность и 4 роды, однако на учете в женской консультации она не состояла, а схватки начались более часа назад. Бригадой ЭМД было принято решение как можно быстрее госпитализировать беременную в ближайший роддом, однако роды пришлось принимать в салоне санитарного автомобиля.

Со временем на свет появился мальчик. С мамой и младенцем все хорошо, их госпитализировали в Криворожский перинатальный центр.

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