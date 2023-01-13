На Днепропетровщине женщина чуть не сгорела заживо из-за керосиновой лампы

В Верходнепровске 64-летняя женщина опрокинула керосиновую лампу и получила ожоги

О неприятном инциденте рассказала медик Лариса Быданцева.

Сейчас во время отключений света украинцы ищут альтернативные способы согреться и новые средства для освещения помещения. Жительница Верходнепровска решила воспользоваться старой керосиновой лампой, которую нашла у себя дома.

64-летняя женщина налила керосин в лампу и решила поднять ее повыше. Однако прибор опрокинулся и начался пожар. Пенсионерка пыталась потушить огонь в помещении, но ее одежда тоже загорелась.

По словам медиков, потерпевшая получила ожог внутренней поверхности бедра и живота. Женщине оказали помощь на месте и отправили в больницу. У нее обожжено около 20% тела.

Медики призывают осторожничать и не пользоваться сомнительными способами освещения помещения.

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