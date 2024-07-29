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  • На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбы

На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбы

Сегодня 17:56
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В Днепропетровской области 20 га земли использовали не по назначению.

Новости Днепра про На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбы

Речь идет о землях, расположенных на территории Николаевской объединенной территориальной общины.

Прокуроры установили, что тергромада передала в аренду общественной организации земельный участок площадью 20 га для использования в качестве пастбищ. Однако, вопреки условиям договора, арендатор на указанном участке организовал деятельность по вылову рыбы.

В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском.

Первомайской окружной прокуратурой обеспечено реальное исполнение судебного решения о расторжении договора аренды и возвращении территориальной общине земельного участка стоимостью более 230 млн. гривен.

В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок возвращен в собственность Николаевской объединенной территориальной общины.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбыРусский

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