На Днепропетровщине земли, отданные под пастбище, без разрешения использовали для отлова рыбы

Речь идет о землях, расположенных на территории Николаевской объединенной территориальной общины.
Прокуроры установили, что тергромада передала в аренду общественной организации земельный участок площадью 20 га для использования в качестве пастбищ. Однако, вопреки условиям договора, арендатор на указанном участке организовал деятельность по вылову рыбы.
В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском.
Первомайской окружной прокуратурой обеспечено реальное исполнение судебного решения о расторжении договора аренды и возвращении территориальной общине земельного участка стоимостью более 230 млн. гривен.
В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок возвращен в собственность Николаевской объединенной территориальной общины.
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