На Днепропетровщине заметили выносливого паука-хищника, меняющего цвет (ФОТО)

В Криворожском районе заметили паука, способного сливаться с окружающей средой. По словам Ирины, которая выложила фото необычного существа в Facebook-сообществе «Пауки Украины», интересного паучка она заметила на цветочной лужайке.
Речь идет о разновидности паука-краба, способного к мимикрии. Тело этого существа может адаптироваться к цвету растения, на котором паук выжидает свою потенциальную жертву. Этот процесс не прост. Чтобы слиться с природой хищника, нужно от 10 до 25 дней.
А вот вернуться к «заводскому» виду паук может всего за 5 дней. Что интересно, охотой занимаются именно самки, они же ответственны за откладывание яиц, а самцы – за оплодотворение.
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