На Днепропетровщине заметили редкую птицу, которая находится на грани исчезновения (ФОТО)

Интересную птицу заметили на Павлоградщине.

На Булаховском лимане Днепропетровской области заметили редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины, сообщил местный житель Олег Присяжнюк. Появление интересной птицы зафиксировали на Павлоградщине.

Речь идет о черном аисте, который в отличие от своего белого родственника, ведет тайный образ жизни, поэтому чтобы встретить птицу нужно большое везение.

Черный аист (Ciconia nigra) — гнездовая и перелетная птица в Украине. Селится далеко от человеческих поселений, выбирая для дома территории вблизи лесных озер или болот. Рацион этой птицы достаточно разнообразен: он питается рыбой, земноводными, водяными насекомыми, а иногда даже охотится на пресмыкающихся и мышевидных грызунов.

Популяция черного аиста стремительно уменьшается, поэтому этот вид занесен в Красную книгу Украины как находящийся под угрозой исчезновения. Основная причина вымирания птиц – деятельность человека и уничтожение лесов.

Появление черного аиста является важным индикатором состояния окружающей среды. Эта птица не селится там, где есть проблемы с экологией.

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