На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами

Нашли маленькое создание на лестнице помещения одного из угольных предприятий Павлограда.
Павлоградец заметил летучую мышь в конце рабочего дня. Она лежала на лестнице на верхнем этаже здания. У рукокрылого были большие уши, поэтому мужчина сфотографировал необычное животное и убрал с лестницы, чтобы никто не наступил на маленького. Утром на следующий день летучая мышь исчезла. Скорее всего, нашла новый ночлег.
Фотографию летучей мыши Виктор Петров опубликовал в соцсетях, пишет местное издание «Шахтерский край».
Как оказалось позже, это был ушастая летучая мышь — этот вид занесен в Красную книгу и встретить их в Украине почти невозможно.
Свое название получила из-за больших ушей. Летучая мышь имеет тело до 5 см, а уши до 3. Наибольшая их популяция живет на Полесье. Эти создания в основном обитают в лесах, но все чаще забиваются на балконы или щели построек. Один из таких ушастиков искал приют на предприятии.
К сожалению, из-за того, что летучим мышам приходится прятаться в зданиях, они часто гибнут.
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Яна Юхименко
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