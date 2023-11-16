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  • На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали

На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали

Сегодня 18:45
просмотров

Во время суда мужчина не признал свою вину.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали

Заместитель председателя одного из поселковых советов Широковского района (сейчас Криворожский район) требовал от представителя частного предприятия 7 тысяч долларов. За эти деньги чиновник обещал «положительное решение» во время голосования поселковых депутатов по поводу выделения земельного участка под автозаправочную станцию.

Но во время получения взятки в январе 2020 года мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Суд признал виновным заместителя председателя в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказалиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказалиРусский

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