На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали

Заместитель председателя одного из поселковых советов Широковского района (сейчас Криворожский район) требовал от представителя частного предприятия 7 тысяч долларов. За эти деньги чиновник обещал «положительное решение» во время голосования поселковых депутатов по поводу выделения земельного участка под автозаправочную станцию.
Но во время получения взятки в январе 2020 года мужчину задержали правоохранители.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Суд признал виновным заместителя председателя в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.
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