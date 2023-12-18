На Днепропетровщине заледеневшее дерево упало на дом 83-летней женщины и заблокировало хозяйку внутри

На Днепропетровщине полицейский спасал пожилую барышню, застрявшую в своем доме из-за обледенелого дерева.

На минувшей неделе Днепропетровщину накрыла непогода. Сильнее всего задело восток области, где прошел ледяной дождь. Лед сковал линии электропередач (их потом оборвало), дороги и деревья, которые попадали на электропровода и дома людей. В поселке Веселое Межевской общины, из-за заледеневшего дерева в своем доме застряла 83-летняя женщина, рассказывает издание «Межевский меридиан».

Дерево, росшее во дворе, распахнулось пополам и привалило вход к домашней двери, фактически заблокировав выход на улицу. 83-летняя женщина не могла выбраться из дома самостоятельно, поэтому обратилась к полицейскому офицеру общины и спасателям.

Светлана — внутренняя переселенка и живет сама, поэтому помочь больше было некому. По просьбе пенсионерки отозвался правоохранитель, который бензопилой разрезал дерево и разблокировал вход в дом.

Госпожа Светлана поблагодарила своего спасителя. Полицейский отметил, что люди при необходимости могут обращаться к правоохранителям в своих общинах.

Напомним, ранее в Синельниковском районе в снегу застрял пассажирский автобус.

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