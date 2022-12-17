На Днепропетровщине загорелся частный дом (ФОТО)

Сегодня, 17 декабря, горел жилой дом в Синельниковском районе. Пожарные смогли быстро отреагировать и ликвидировали огонь.
Огнем были уничтожены домашние принадлежности на территории около 15 квадратных метров. К счастью, в результате пожара пострадавших нет.
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