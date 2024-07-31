На Днепропетровщине зафиксировали птицу, похожую на драгоценный камень: как выглядит

Птица-рыболов имеет блестящую темно-голубую окраску с мелкими светлыми крапинками на голове и крыльях, чем напоминает драгоценный камень, большой клюв и рыжие перья снизу. Она находится под защитой Бернской конвенции и Директивы Европейского союза по защите диких птиц.
Запечатлел на фото необычную птицу житель Игорь Янчук. Фотографию распространили в местном телеграмм-канале «Мой Днепр».
Необычная птичка по размерам чуть больше воробья. Она населяет побережье водоемов, гнездится в норах по склонам утесов и в дуплах деревьев. Питается мелкой рыбой и насекомыми. В Украине зимний, перелетный и редкий вид, который зимует.
Напомним, ранее мы также писали, что недавно в Днепре посреди жилмассива заметили дикую птицу с длиннющими пальцами.
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