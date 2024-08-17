На Днепропетровщине задержана преступная группа за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Задержан организатор и два его приспешника. Злоумышленники находятся под стражей, их грозит до 15 лет за решеткой.
Злоумышленники подыскивали покупателей запрещенного контента, используя социальную сеть Instagram. Сбыт порнопродукции производился через мессенджер Telegram с использованием международных платежных систем. Полицейские установили, что преступный бизнес начал свою деятельность осенью прошлого года. За это время фигуранты заработали около миллиона гривен, — говорится в сообщении.
Полиция сотрудничала по этому делу с правоохранителями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (DHS).
Во время обыска за местами проживания задержанных и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-накопители, банковские карты, а также «черновые» записи.
Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в небе над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА.
В городе Никополь произошел пожар.
В городе Кривой Рог необычные обнаружили мужчину без признаков жизни.
Сегодня ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину.
Сегодня в небе над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА.
В городе Никополь произошел пожар.
В городе Кривой Рог необычные обнаружили мужчину без признаков жизни.
Сегодня ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину.
В Донецкой области погиб главный сержант Лысенко Иван Николаевич.
Чудесного дня, друзья!
Должникам снова будут отключать воду.
В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.
Волонтер из Днепра побывал в Судже.
"Вождя пролетариата" заметили в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!