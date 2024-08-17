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  • На Днепропетровщине задержана преступная группа за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии

На Днепропетровщине задержана преступная группа за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии

Сегодня 13:02
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Оперативники задержали злоумышленников за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержана преступная группа за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержан организатор и два его приспешника. Злоумышленники находятся под стражей, их грозит до 15 лет за решеткой.

Злоумышленники подыскивали покупателей запрещенного контента, используя социальную сеть Instagram. Сбыт порнопродукции производился через мессенджер Telegram с использованием международных платежных систем. Полицейские установили, что преступный бизнес начал свою деятельность осенью прошлого года. За это время фигуранты заработали около миллиона гривен, — говорится в сообщении.

Полиция сотрудничала по этому делу с правоохранителями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (DHS).

Во время обыска за местами проживания задержанных и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-накопители, банковские карты, а также «черновые» записи.

Теперь злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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