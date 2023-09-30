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На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник

Сегодня 09:58
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В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Ранее судимый подозреваемый совершил потасовку с потерпевшим, завладел его имуществом, а после этого скрылся на собственном авто.

Преступление произошло 27 сентября, неизвестный мужчина вблизи одного из домов в г. Марганец забрал сумку потерпевшего с личными вещами.

Через несколько часов после совершенного никопольские оперативники совместно со следователями задержали нападающего в порядке ст. 208 УК и изъяли похищенное имущество, говорится в сообщении полиции.

Мужчине вручили подозрение в совершении преступления по статье грабеж, ведется следствие.

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