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На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронами

Сегодня 07:15
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В Кривом Роге правоохранители на улице Кременчугской задержали прохожего с пакетом патронов. 

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронами

Правоохранителям сообщили, что подозреваемого мужчину видели в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Заявитель также сообщил, что видел нож в руках у подозреваемого. 

Патрульные отправились на поиски подозреваемого и нашли похожего по описанию мужчину на улице Кременчугской. Им оказался 46-летний житель Кривого Рога. У него спросили о наличии запрещенных предметов. Мужчина рассказал, что у него есть патроны к автомату и нож. 

На место происшествия прибыли следователи. Они изъяли нож и 118 патронов, а после задержали мужчину. 

                                                                                                                               Источник: “Дніпро Оперативний

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Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронамиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронамиРусский

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