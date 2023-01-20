На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронами

В Кривом Роге правоохранители на улице Кременчугской задержали прохожего с пакетом патронов.

Правоохранителям сообщили, что подозреваемого мужчину видели в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Заявитель также сообщил, что видел нож в руках у подозреваемого.

Патрульные отправились на поиски подозреваемого и нашли похожего по описанию мужчину на улице Кременчугской. Им оказался 46-летний житель Кривого Рога. У него спросили о наличии запрещенных предметов. Мужчина рассказал, что у него есть патроны к автомату и нож.

На место происшествия прибыли следователи. Они изъяли нож и 118 патронов, а после задержали мужчину.

Источник: “Дніпро Оперативний”

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