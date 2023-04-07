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  • На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

Сегодня 14:19
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27-летнего мужчину разыскивали за ограбление. Более пяти лет подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования, выехав во временно оккупированный Крым и другие страны.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

По данным правоохранителей, в мае 2017 года во время ссоры фигурант ударил знакомого и забрал у него дорогой мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили вора и сообщили ему о подозрении. Чтобы избежать наказания, ранее судимый мужчина сбежал во временно оккупированный Крым, а оттуда переезжал из одной страны в другую.

Злоумышленника объявили в международный розыск.

В апреле полицейские установили, что фигурант вернулся в Украину. Проведя ряд оперативных мероприятий, правоохранители задержали подозреваемого в Каменском районе и доставили в орган досудебного расследования.

6 апреля мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей. 

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

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