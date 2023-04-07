На Днепропетровщине задержали мужчину, который более пяти лет находился в международном розыске

По данным правоохранителей, в мае 2017 года во время ссоры фигурант ударил знакомого и забрал у него дорогой мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские установили вора и сообщили ему о подозрении. Чтобы избежать наказания, ранее судимый мужчина сбежал во временно оккупированный Крым, а оттуда переезжал из одной страны в другую.
Злоумышленника объявили в международный розыск.
В апреле полицейские установили, что фигурант вернулся в Украину. Проведя ряд оперативных мероприятий, правоохранители задержали подозреваемого в Каменском районе и доставили в орган досудебного расследования.
6 апреля мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.
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