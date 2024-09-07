На Днепропетровщине за ограбление задержали мужчину и женщину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В первом случае женщина избила знакомую и отобрала у нее мобильный телефон, во втором – ранее судимый мужчина завладел гаджетом родной тети.
В г. Пятихатки во время общения между двумя женщинами возникла ссора. В ходе конфликта 41-летняя подозреваемая избила 22-летнюю девушку и выхватила у нее из руки мобильный телефон и скрылась. В Каменском 36-летний мужчина пришел домой к своей тете и попросил мобильный телефон для совершения срочного звонка. И как только гаджет оказался у него в руках — быстро выбежал с ним из квартиры, — говорится в сообщении.
Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Теперь им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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