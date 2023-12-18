Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детей

Сегодня 13:09
просмотров

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 6,6%.

Новости Днепра про На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детей

За 8-14 декабря на Днепропетровщине коронавирусом заболели 1406 человек, в том числе 201 ребенок до 17 лет. По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась на 6,6% (тогда было 1505 случаев).

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 204 человека, в том числе 5 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.

К сожалению, также зарегистрировано 5 летальных исходов из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.

Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детейУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине заледеневшее дерево упало на дом 83-летней женщины и заблокировало хозяйку внутри
Новости Днепра
Сегодня 13:05
На Днепропетровщине заледеневшее дерево упало на дом 83-летней женщины и заблокировало хозяйку внутри

На Днепропетровщине полицейский спасал пожилую барышню, застрявшую в своем доме…

На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил
Новости Днепра
Сегодня 12:10
На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил

В Синельникове 48-летний мужчина ограбил пожилую женщину.

В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали парень и девушка
Новости Днепра
Сегодня 07:59
В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали парень и девушка

Пострадавших госпитализировали в больницу.

В Днепре на ж/м «Западный» дети украсили елки новогодними украшениями ручной работы
Новости Днепра
Вчера 16:38
В Днепре на ж/м «Западный» дети украсили елки новогодними украшениями ручной работы

У Дніпрі для дітей пройшла акція "Прикрась парк своїми руками".

Последние новости

В Днепре скончался основатель еврейской газеты «Шабат Шалом» Михаил Каршенбаум
В Днепре скончался основатель еврейской газеты «Шабат Шалом» Михаил Каршенбаум

В Днепре скончался основатель и главный редактор еврейской газеты "Шабат Шалом" Михаил Каршенбаум.

Сегодня 14:18
1
просмотров
Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал
Прослушка в кабинете Залужного: главком впервые отреагировал

Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете "прослушке".

Сегодня 13:33
3
просмотров
На Днепропетровщине заледеневшее дерево упало на дом 83-летней женщины и заблокировало хозяйку внутри
На Днепропетровщине заледеневшее дерево упало на дом 83-летней женщины и заблокировало хозяйку внутри

На Днепропетровщине полицейский спасал пожилую барышню, застрявшую в своем доме из-за обледенелого дерева.

Сегодня 13:05
3
просмотров
В сети пишут, что Милла Йовович жила в Днепре на Северном: что об этом известно
В сети пишут, что Милла Йовович жила в Днепре на Северном: что об этом известно

17 декабря свой день рождение отметила голливудская актриса Милла Йовович. В связи с этим в группах Днепра в социальной сети появилась информация, что она некоторое время жила в Днепре. Хотя в официальной биографии актрисы говорится, что она родилась в Киеве…

Сегодня 12:13
9
просмотров
На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил
На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил

В Синельникове 48-летний мужчина ограбил пожилую женщину.

Сегодня 12:10
7
просмотров
Ехал по своим козлиным делам: в Днепре в переполненную маршрутку не впустили козла (ВИДЕО)
Ехал по своим козлиным делам: в Днепре в переполненную маршрутку не впустили козла (ВИДЕО)

В Днепре в переполненную маршрутку пытался попасть козел.

Сегодня 11:22
6
просмотров
В центре Днепра на улице Королевы Елизаветы II может появиться надземный переход
В центре Днепра на улице Королевы Елизаветы II может появиться надземный переход

В Днепре по улице Королевы Елизаветы II хотят построить надземный переход.

Сегодня 10:33
4
просмотров
Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы
Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы

Если вы часто ищете, что посмотреть, то предлагаем выбрать одну из украинских лент, которые очень популярны на Netflix.

Сегодня 10:00
9
просмотров
В Днепре водитель электрокара сбила бабушку: она умерла в больнице
В Днепре водитель электрокара сбила бабушку: она умерла в больнице

У бабушки были очень тяжелые травмы.

Сегодня 09:37
3
просмотров
Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это
Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам.

Сегодня 09:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх