На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели более 200 детей

За 8-14 декабря на Днепропетровщине коронавирусом заболели 1406 человек, в том числе 201 ребенок до 17 лет. По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась на 6,6% (тогда было 1505 случаев).
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 204 человека, в том числе 5 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.
К сожалению, также зарегистрировано 5 летальных исходов из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.
Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках!
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