На Днепропетровщине из закрытого дома освободили одинокую женщину, которая не могла ходить

Первой тревогу забила дочь потерпевшей, которая сейчас живет в другой области. Она позвонила своей 63-летней матери, но та не ответила на звонок. После часов неудачных попыток связаться с ней, женщина обратилась в поселковый совет, чтобы кто-нибудь проверил все ли с мамой в порядке, ведь она живет сама.
Представители поселкового совета вместе с полицейскими посетили квартиру женщины. Им никто не открыл, поэтому пришлось выбивать замок. Оказалось, что местная жительница была в беспомощном состоянии внутри закрытой квартиры. Она не могла самостоятельно дойти до телефона или открыть дверь.
На место вызвали медиков, которые осмотрели женщину и забрали ее в больницу. Теперь она под наблюдением врачей.
Напомним, ранее мы сообщали о травмированном юноше, ухаживая за девушкой.
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