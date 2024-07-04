На Днепропетровщине из-за зарядки телефона чуть не сгорела квартира

Зарядное для телефона сожгло квартиру на улице Спасской в Кривом Роге. По сообщениям СМИ, горел дом на 2 этаже. С многоэтажки успели вывести людей и животных, потому обошлось без пострадавших.
Огонь в комнате и балконе потушили спасатели. Площадь пожара составила 25 м2. По словам владельца жилья, он поставил телефон на зарядку и отправился выносить мусор. Вероятно, случилось короткое замыкание.
Читайте также:
Автор:
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную…
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за…
В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.
Горючее может подорожать уже с 1 сентября.
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.
В Кривом Роге существует ландшафтный заказник, ранее бывший промзоной.
В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.
Интересная информация!
Многоэтажка в Днепре, частично разрушенная в результате ракетной атаки 28 июня, почти повесть обесточена.
В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!