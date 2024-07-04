На Днепропетровщине из-за зарядки телефона чуть не сгорела квартира

В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за зарядного устройства чуть не сгорела квартира.

Зарядное для телефона сожгло квартиру на улице Спасской в ​​Кривом Роге. По сообщениям СМИ, горел дом на 2 этаже. С многоэтажки успели вывести людей и животных, потому обошлось без пострадавших.

Огонь в комнате и балконе потушили спасатели. Площадь пожара составила 25 м2. По словам владельца жилья, он поставил телефон на зарядку и отправился выносить мусор. Вероятно, случилось короткое замыкание.

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