На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов пострадали два человека

11 июля враг снова ударил по Никопольскому району.

Из-за удара дрона-камикадзе в Покровской громаде пострадали два человека. 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения. Они будут лечиться дома.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он также добавил, что в результате вражеского удара повреждены частные дома, хозяйственное сооружение, авто и линия электропередач.

Напомним, вчера вечером, 10 июля, и сегодня утром, 11 июля, враг также избивал по Никопольщине. Дроны-камикадзе и артиллерия попали по Никополю и Марганецкой громаде. Там поврежден частный дом. Люди не пострадали.

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