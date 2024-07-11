На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов пострадали два человека

Из-за удара дрона-камикадзе в Покровской громаде пострадали два человека. 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения. Они будут лечиться дома.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он также добавил, что в результате вражеского удара повреждены частные дома, хозяйственное сооружение, авто и линия электропередач.
Напомним, вчера вечером, 10 июля, и сегодня утром, 11 июля, враг также избивал по Никопольщине. Дроны-камикадзе и артиллерия попали по Никополю и Марганецкой громаде. Там поврежден частный дом. Люди не пострадали.
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