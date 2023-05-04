На Днепропетровщине из-за паводков подтопило более 3 тысяч гектаров леса

Паводки во время весеннего половодья повредили леса Днепропетровщины.

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

В апреле уровень воды в реке Днепре сильно вырос. Поэтому подтопило прибрежные территории нескольких областей, в частности, и Днепропетровщины. Под воду ушло несколько сотен частных домов и домов. По данным лесников, водой подтопило более 3,3 тысячи гектаров леса.

Из-за весеннего половодья повысился уровень грунтовых вод. Около 200 гектаров леса в Павлоградском лесничестве оказались в воде.

Поднятие уровня воды привело к подтоплению лесов Куриловского и Николаевского лесничества.

Кроме Днепра, из берегов вышли реки Самара и Орель. Подтопило Петропавловское, Котовское и Новомосковское лесничества.

Впрочем, лесники отмечают, что ситуация не критична. Лесные культуры сильно не пострадали, но усложнена логистика и есть проблемы с заготовкой и вывозом дров. Оценить ущерб сможет только после того, как вода совсем уйдет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре снова уходят под воду коса на Победе и яхт-клуб Сич.

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