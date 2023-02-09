На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В ночь на 9 февраля оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район. При обстреле жилого квартала в Никополе погиб 37-летний мужчина.
Также в результате ударов повреждено по меньшей мере 16 жилых домов, одно частное предприятие, 7 хозяйственных сооружений, еще одно разрушено. Задело два автомобиля, электросети, газопровод.
Обследование атакованных территорий продолжается.
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