На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

В Днепропетровской области из озера вытащили тело мужчины.

В понедельник, 19 августа, спасатели достали из искусственного водоема, расположенного неподалеку от базы отдыха в селе Елизаветовка Днепровского района, тело мужчины.

Напомним, в это воскресенье, 18 августа, мужчина пошел купаться и скрылся под водой. Спасатели провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, однако никого не обнаружили. Поиски решили продлить на следующий день.

Утром водолазы-спасатели выловили из водоема тело утонувшего 40-летнего мужчины. Труп обнаружили на глубине 4 метра и в 7 метрах от берега.