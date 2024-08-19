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  • На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

Сегодня 13:39
просмотров

В Днепропетровской области из озера вытащили тело мужчины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

В понедельник, 19 августа, спасатели достали из искусственного водоема, расположенного неподалеку от базы отдыха в селе Елизаветовка Днепровского района, тело мужчины.

Напомним, в это воскресенье, 18 августа, мужчина пошел купаться и скрылся под водой. Спасатели провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, однако никого не обнаружили. Поиски решили продлить на следующий день.

Утром водолазы-спасатели выловили из водоема тело утонувшего 40-летнего мужчины. Труп обнаружили на глубине 4 метра и в 7 метрах от берега.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курорте

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Новости Днепра про На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курортеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине из озера вытащили тело мужчины, который накануне пропал на популярном курортеРусский

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